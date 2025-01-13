РФПИ проинвестировал 250 миллиардов рублей за два года

Директор фонда Кирилл Дмитриев рассказал об этом в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Российский фонд прямых инвестиций вместе с партнерами проинвестировал за последние два года 250 миллиардов рублей. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

«За последние два года мы проинвестировали 250 миллиардов рублей вместе с нашими партнерами. И соответственно, коэффициент привлечения составил один к пяти, то есть на каждый рубль мы привлекли пять от наших партнеров», — сказал он.

При этом, продолжил Дмитриев, один триллион рублей из этой суммы был направлен в проекты с нуля, когда создавались новые производства и предприятия. РФПИ также привлек 36 миллиардов евро иностранного капитала в экономику России. По словам главы фонда, значимая часть инвестируется автоматически, при этом 90% из этих средств — от дружественных стран, продолжающих работать с РФ.

При этом с начала своей деятельности фонд вложился в 100 знаковых проектов в различных отраслях, в том числе в инфраструктуре, промышленности и технологиях. Общий объем инвестиций составил более 2,3 триллиона рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Минстрой может привлечь иностранные инвестиции в модернизацию ЖКХ в России. Подготовка и подписание соглашений с партнерами запланированы на конец 2025 года.