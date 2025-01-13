«Очень своевременный пожар»: кто и зачем «поджег» Калифорнию

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 51 0

EADaily: в пожарах в Калифорнии виноват непрофессионализм властей США

«Очень своевременный пожар»: кто и зачем «поджег» Калифорнию

Фото: www.globallookpress.com/Nick Ut

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Огненная стихия уже почти неделю пожирает «золотой» штат Америки, и никто не в силах ее остановить.

Пожары, вспыхнувшие в Калифорнии 7 января и не утихающие до сих пор, обнажили масштаб и глубину проблем, в которые погрузилось американское общество в последние годы. В их числе тотальный непрофессионализм и продвижение «гендерной повестки» вместо решения реальных задач. Об этом пишет EADaily.

Автор публикации в первую очередь обращает внимание на то, что пожары в Калифорнии начались как нельзя более «кстати» — перед самым приходом в Белый дом избранного президента Дональда Трампа.

«Если вы посмотрите статистику пожаров Калифорнии, то подавляющее большинство их случается, что естественно, в летние месяцы. Бывают случаи весенних и осенних пожаров, но в разгар зимы… Сначала пытались обвинить один оборвавшийся провод, но это даже не смешно. Причем пожар начался не в одном месте, а минимум в трех. И время-то какое интересное — представляете, сколько денег и усилий потребуется Трампу, чтобы преодолеть последствия пожара? Очень своевременный пожар!» — отмечает автор.

Также он указывает на то, что в водохранилищах и пожарных гидрантах не оказалось воды, в чем «заслуга» так называемых «экоактивистов». Ранее они добились того, что в штате законодательно заблокировали строительство водохранилищ под предлогом «невмешательства в среду обитания редкого вида рыб».

Еще одна проблема, которую вскрыли пожары, — непрофессионализм руководства и служб реагирования. В Калифорнии, как и в других «демократических» штатах США, пожарных в последнее время набирали по квотам, а не по профессиональным навыкам. При этом предпочтение, естественно, отдавали женщинам и представителям всевозможных меньшинств, а белым гетеросексуальным мужчинам принципиально отказывали. Однако, как выяснилось, «гендерным разнообразием» пожар не потушишь.

Кроме того, власти штата ранее сократили финансирование борьбы с лесными пожарами на 101 миллион долларов, а сэкономленные деньги направили, в том числе, на создание хора геев, кафе для трансов и «Международного архива геев и лесбиянок».

«Не могу не закончить еще одной цифрой — 175 миллиардов долларов. Именно столько Байден передал Украине. Как вы думаете, этих денег хватило бы, чтобы спасти цветущую Калифорнию от ужасающего бедствия?» — заключает автор.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что миллиардер Илон Маск обвинил действующее правительство США в масштабных пожарах в Калифорнии.

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