«Это ода любви к жанру»: о чем постапокалиптический мир «Последнего Ронина»

В фильме повествуется об одиноком путнике, который странствует по пустошам в поисках убийцы своего отца, годами создавая карту континента.

Боевики с элементами фантастики — не частая история для российского кинематографа. Поэтому недавно вышедший фильм «Последний Ронин» стал глотком свежего воздуха для киноманов нашей страны. События происходят в постапокалиптическом мире после ядерной войны. Главный герой в исполнении Юрия Колокольникова одержим местью за убийство отца, а вот встреченная им в пустыне Маша в исполнении Дианы Енакаевой наоборот мстит своему отцу. Причем, все банально — она считает его виноватым в собственном несчастливом детстве.

В чем же уникальность этой кинокартины, выяснил корреспондент 5-tv.ru на премьере фильма в диалоге со звездами.

«Что может быть крупнее и приятнее премьеры первого фильма? Мы очень долго шли к этому и сегодня наш день, которым мы хотим насладиться с нашими зрителями. Смеяться вместе с ними и радоваться выходу», — поделились эмоциями режиссер Макс Шишкин и креативный продюсер Эльза Серова.

По словам актера театра и кино Юрия Колокольникова, кино имеет все шансы на успех потому, что режиссер вложил всю душу в съемочный процесс. Он убежден, что все дело в любви Шишкина к этому жанру.

«Это не боевик, это скорее, знаете, ода как раз, если про сравнения. Это ода режиссера, его любви к этому жанру. И это даже в какой-то мере, его личность — там много юмора. Это не боевик в том понимании, в котором мы привыкли видеть боевики, мне кажется», — отметил артист.

Колокольников, воплотивший на экране одинокого путника Ронина, признался, что съемки в этом фильме оставили свой отпечаток, так как был наполнен интересными диалогами и локациями.

«Конечно, на съемках это был совершенно удивительный опыт: снимали в этих степях, каждый день просыпались еще до солнца, встречали рассветы и закаты. Тебя вся эта метафизика степная, она тебя как-то пронизывает, этот странный мир», — рассказал актер.

Под впечатление была и вся съемочная группа. Актриса Диана Енакаева рассказала про историю, в которой природа помогла команде воплотить уникальную по атмосфере сцену.

«У нас был один кадр в фильме, когда туча шла и помогла нам снять сцену. То есть, на монологе актера, на монологе Юры Колокольникова была черная туча. А когда я начала говорить, она превратилась в светлую. И там так помогла нам вот эта природная стихия, так прям в кассу это было, что навсегда мы запомнили именно этот кадр», — делится воспоминаниями актриса.

А пока критики спорят — удачная картина или нет, «Последний Ронин» собрал в прокате более 76 миллионов рублей.

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