Венгрия осудила нападение ВСУ на станцию трубопровода «Турецкий поток» под Анапой. Киевские боевики едва не сорвали поставки российского газа. Министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что действия Киева должны рассматривать как нападение на суверенитет стран-получателей.

Напомним, атака произошла после заявлений премьера Словакии, что для газа из России найдут пути в обход Украины.

Чем могут обернуться такие действия для Киева, расскажет корреспондент «Известий» Алексей Прокин.

Желание президента* Украины Владимира Зеленского отключить Европу от российского газа приобретает маниакальный характер. Последствия атаки дронов на станцию «Русская» рядом с Анапой могли стать катастрофическими для Болгарии, Венгрии и Словакии — стран, входящих в НАТО, которых, впрочем, киевский режим своими союзниками, видимо, уже не считает. А сама атака лишь подтвердила слова премьера Словакии Роберта Фицо, который на днях назвал Зеленского «попрошайкой и шантажистом».

«Это идея фикс самого Зеленского. Он много раз об этом говорил. Это один из главных камней преткновения с Евросоюзом. Он же постоянно требовал: «Не покупайте у русских газ, нефть», — отметил политолог, руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко.

Компрессорную станцию под Анапой девять украинских беспилотников атаковали вскоре после того, как премьер Словакии заявил, что российский газ найдет путь в Европу в обход Украины, и рассказал, что президент РФ Владимир Путин гарантировал стабильность поставок газа в Словакию.

Сейчас в Москве с визитом находится словацкая парламентская делегация. Тема переговоров — сотрудничество в энергетической сфере. Намек на большие перспективы прозвучал из ложи Большого театра.

«В Большом театре мы видим, как культура объединяет людей, а Европе пора выздороветь», — заявил вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко.

Киеву же в Братиславе пригрозили наложить вето на помощь со стороны Европейского союза, если не возобновится украинский транзит. После его прекращения «Турецкий поток» оставался единственной ниткой, по которой балканские страны получали российский газ.

«Нападение на „Турецкий поток“ равнозначно посягательству на суверенитет использующих его стран», — добавил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

В первую очередь, «Турецкий поток» — это важнейшая часть энергетической инфраструктуры Турции, которая одной из первых вошла в Североатлантический альянс, когда он только создавался, еще в 1952 году. Голос Турции в НАТО играет ключевую роль, в том числе в вопросах поставок Киеву натовского оружия.

«Меня не удивила эта атака. Пять или шесть лет назад Украина подписала с Вашингтоном меморандум. Этот меморандум есть на сайте Госдепартамента США. Там Украина и Америка официально объявляют, что будут сотрудничать, чтобы прекратить работу „Турецкого потока“», — подчеркнул политолог Мехмет Перинчек.

В прошлом году перекачка нашего газа в Европу выросла на 14%, во многом благодаря как раз «Турецкому потоку», но киевский режим упорно превращает соседей в своих врагов, причем используя для этого террористические методы.

«Опять же, даже Европейская комиссия в лице Урсулы, которая целует Зеленского во все места, должна была бы объяснять, почему рост цен на газ в Европе. Все это довольно усложнило бы ситуацию», — считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

Вывести из строя «Турецкий поток» Украина пытается не впервые. Если верить немецкой газете Der Spiegel, то взорвать газопровод собирался еще бывший главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный, причем сделать это он хотел втайне от Зеленского тогда же, когда был взорван поток «Северный».

Сейчас в Германии все смелее говорят о том, чтобы возобновить поставки газа по его уцелевшей ветке. В программном документе, который приняла на съезде в Бонне партия «Альтернатива для Германии», говорится, что стране нужно вернуться к принципу «самых низких цен, а не двойных стандартов и идеологии». Кроме того, в Германии вдруг осознали: санкции в отношении России обогащают американские корпорации.

«Это просто программа экономического стимулирования экономики США и убийственная программа для немецких и европейских компаний», — заявила лидер объединения «Союз Сары Вагенкнехт», депутат бундестага Сара Вагенкнехт.

Затруднить экспорт российских энергоресурсов было планом президента США Джо Байдена. Кроме того, шантажируя Европу подрывом ее энергетики, Зеленский, очевидно, пытается найти себе место за столом будущих переговоров. Не секрет, что после победы Трампа почти все форматы диалога России и США, России и Европы участия в нем киевского режима не предполагают.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти