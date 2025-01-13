Хорватам не нужен проамериканский президент: Миланович избрали на новый срок

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Президент Хорватии Зоран Миланович переизбран на новый срок

Фото, видео: Reuters/Antonio Bronic; 5-tv.ru

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Он известен критикой в адрес США, НАТО и Киева.

Хорватия переизбрала президента, который не раз осуждал стремление Запада придвинуть НАТО к границам России. По итогам второго тура выборов высший пост еще на пять лет займет действующий глава государства Зоран Миланович.

Он победил проамериканского кандидата с большим отрывом — почти 75 процентов против 25. Об этом сообщили в ЦИКе. Миланович известен резкой критикой в адрес США, НАТО и Киева.

Так, политик выступал категорически против поставок военной помощи ВСУ и назвал режим президента Украины Владимира Зеленского* — самым коррумпированным на евразийском континенте.

Также хорватский лидер не раз подчеркивал, что коллективный Запад использует Украину в качестве прокси — для войны с Россией, и критиковал антироссийские санкции Европы как не имеющие смысла.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США выступили за раздел Украины по немецкому сценарию.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

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