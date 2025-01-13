«Под ласкающими лучами»: Погребняк раскрыла место свадебного торжества

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 16 0

Блогер Мария Погребняк отпразднует свадьбу с бизнесменом Головинским на Маврикии

«Под ласкающими лучами»: Погребняк раскрыла место свадебного торжества

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Пара уже расписалась, но красивого праздника не было.

Блогер Мария Погребняк-Головинская отметит свадьбу с бизнесменом Игорем Головинским на Маврикии. Об этом инфлюенсер сообщила в своем Telegram-канале.

«Как вы помните, мы с Игорем уже оформили наши отношения в МФЦ, но без всяких торжеств, однако в душе мы всегда мечтали о свадьбе, где будем только вдвоем, на прекрасном острове под ласкающими лучами солнца», — сообщила Мария.

Погребняк-Головинская объяснила, что это место для их семьи по-настоящему особенное. Каждый раз, когда они возвращаются в этот чудесный уголок, они не только вспоминают о том важном моменте, но и погружаются в атмосферу любви.

Все дело в том, что именно в этом райском уголке они когда-то зачали ребенка. Мальчик появился на свет 5 сентября 2024 года. Его назвали Владимиром. Для Марии это уже четвертый малыш, но предыдущие трое мальчиков родились не от Игоря, а от бизнесмена Павла Погребняка. В паре с Головинским кроха стал первенцем.

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