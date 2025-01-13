Отказалась выступать не просто так: фигуристка Александра Трусова беременна

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 44 0

Фигуристка Александра Трусова беременна

Отказалась выступать не просто так: фигуристка Александра Трусова беременна

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Она вышла замуж летом прошлого года и взяла фамилию мужа.

Фигуристка Александра Трусова ждет ребенка. Об этом сообщает газета «Спорт-Экспресс».

По данным издания, она не поехала на шоу Евгения Плющенко в Баку и перестала исполнять сложные прыжки именно из-за беременности. Ее заменила другая российская фигуристка Алена Косторная. Тогда организаторы объяснили это решение «медицинскими показаниями».

Трусова вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова в августе 2024 года и взяла фамилию супруга.

Трусовой 20 лет. В 2022 году она стала серебряным призером Олимпийских игр в Пекине. Летом фигуристка выступала на контрольных прокатах сборной России и готовилась возобновить карьеру после перерыва.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Трусова обставила квартиру после переезда.

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