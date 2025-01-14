Злая Волчья Луна: чем опасно полнолуние в созвездии Рака 14 января 2025 года

В ночь на 14 января Луна впервые в 2025 году покажется во всей красе. Это полнолуние в созвездии Рака окутано мистическими легендами и, согласно поверьям, может сильно повлиять на жизнь человека, его физическое и ментальное состояние. Его называют Волчьей луной, считается, что в это время дикие звери выходят на охоту. Чем опасен этот период и как уберечься от злых подлунных чар — рассказал эксперт Life.ru, астролог Борис Зак.

Особенно ярким первое полнолуние года станет в 01:27 по московскому времени. Ее можно будет видеть еще сутки с этого момента. Астрологи предупреждают, что знак зодиака Рак сделает земной спутник сеятелем конфликтов. В давние времена люди громко пели и устраивали пляски, чтоб отпугнуть нечистую силу и избежать беды.

Вслед за восходом Волчьей луны Марс выйдет в противостояние Солнцу и ненадолго полностью спрячется за спутником Земли. Явление ретроградного Марса продлится до 24 февраля 2025 года и будет сопровождаться высоким уровнем агрессии и пиком аварий. А пока, по мнению Бориса Зака, стоит направить энергию на дела семейные или заботу о психическом здоровье.

Что ждет представителей зодиакального круга в ночь Волчьей луны

Как отметил астролог, некоторые знаки зодиака могут поймать удачу за хвост в это время. Овны преуспеют в личных отношениях и вопросах недвижимости, Тельцы утолят жажду общения и новых знаний. Близнецы смогут подзаработать, а Раки — получить удовольствие от уединения и собственных маленьких радостях.

Львы проявят себя в творчестве, а Девы в коллективной деятельности и публичных выступлениях. Весы продвинутся по карьерной лестнице, Скорпионы сумеют укрепить свой авторитет, а Стрельцы помогут близким решить финансовые проблемы.

Неплохо будут чувствовать себя Козероги, они успешно наладят связи с нужными людьми. Водолеи обратят на себя позитивное внимание начальства и найдут время для заботы о здоровье. Особенно везучими станут под Волчьей луной Рыбы, фортуна на их стороне — а почему бы не купить лотерейный билет? А еще испытают новые ощущения в интимной жизни.

Что нельзя делать 14 января под Волчьей луной

Чтобы злые чары полнолуния не взяли над вами верх, постарайтесь избегать споров и не ввязывайтесь в конфликты. Жизненно важные решения лучше отложить на более поздний срок — не время для крутых поворотов судьбы. Не спешите тратить крупные суммы на обновки и берегите технику, так как вероятны поломки. Риск противопоказан большинству знаков зодиака, так как вероятны большие разочарования и даже непоправимые последствия.

Смело отказывайтесь давать в долг, потом можете оказаться без денег надолго. Сами финансовой помощи тоже не просите, лучше подумайте, как решить проблему своими силами. Астрологи не советуют планировать и начинать путешествия в полнолуние 14 января. Поездка пройдет веселее и легче в другое время.

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