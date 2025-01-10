Не доверяйте красивым словам: китайский гороскоп на неделю с 13 по 19 января

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 13 по 19 января 2025 года от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Весьма позитивная неделя, хорошо настраивающая на рабочий лад. Для активности можно выбирать понедельник, четверг, субботу. Постарайтесь беречь здоровье в понедельник и воскресенье, а пятницу лучше провести потише.

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Понедельник, 13 января 2025 года

День Водной лошади

5-tv.ru

День собирает целую плеяду очень красивых созвездий — тут и земной император, и небесный император, и добродетель месяца, и Небесная добродетель, а также много других счастливых звезд.

День отлично подойдет для большинства дел, а структура придаст динамики общему ходу вещей, поскольку здесь фигурирует звезда лошади богатства. День хорош для переговоров, планирования, подписания бумаг, решения вопросов по карьере.

Единственная клякса — это звезда болезней, которая может усугубить состояние здоровья, поспособствовать проблемам при обращении за медицинской помощью, поэтому лучше поберечься, а к врачу назначить визит на другой день.

Совет книги перемен: уравновешивайте одни события другими, гармонизируйте обстановку. Будьте скромны и скрывайте свои добродетели. Приспосабливайтесь к обстоятельствам.

Вторник, 14 января 2025 года

День Водной козы

5-tv.ru

Благодаря присутствию звезды литературных искусств день становится весьма позитивным. Хорошо проводить земляные работы, заезжать в новый дом, открывать бизнес и всесторонне активничать. Структура дня «Несчастливая звезда» обретает земную дверь — указывает на трудности с получением сообщений, передачей информации и новостей.

Совет книги перемен: ищите в себе помощника, внутренний источник энергии и вдохновения — это откроет путь. Не ждите помощи других людей и не доверяйте красивым словам.

Среда, 15 января 2025 года

День Деревянной обезьяны

5-tv.ru

Умеренно позитивный день, однако с рядом ограничений. Годится для незначительных ремонтных работ, подойдет для похорон. Общая структура дня малоподвижная, тягучая, не способствующая динамике. Поэтому слишком большой активности он поддержать не сможет.

Совет книги перемен: вы находитесь на грани важных перемен, готовы предпринять решающее усилие. Возьмите паузу, накопите энергию, чтобы в нужное время сделать шаг — это приведет к успеху.

Четверг, 16 января 2025 года

День Деревянного петуха

5-tv.ru

Чистая водная ци скапливается и приводит все самые счастливые и яркие звезды, которые скопились сегодня к балансу. Красный сандал, желтая сеть, золото и серебро и многие другие звезды делают этот день идеальным для множества активностей. Хорошо в такой день заключать брачный союз, переезжать в новый дом, открывать бизнес.

К тому же индикатор дня «Успех» также обещает поддержку во всех делах, включая поиск работы, подписание контрактов, начало обучения, обращение к врачу, ремонт, инвестирование, любые встречи. А структура «Благородный в позиции» сулит своевременную помощь во всех вопросах.

Совет книги перемен: постепенные, незначительные действия приведут к успеху, поэтому не настаивайте на своих идеях и не пытайтесь делать все по-своему. Уйдите в тень.

Пятница, 17 января 2025 года

День Огненной собаки

5-tv.ru

День разрушителя не годится для созидания. Начатое в такой день будет разваливаться со временем. Зато разрушитель помогает разрушить, завершить.

Это и будет лучшим советом на такой день — завершайте дела, занимайтесь рутиной, долгосрочные проекты начинайте в другое время.

Совет книги перемен: оставайтесь там, где вы есть, и размышляйте над сутью явлений. Определите границы своих возможностей. Не запутывайтесь в мелочах.

Суббота, 18 января 2025 года

День Огненной свиньи

5-tv.ru

Хороший день, который подойдет для большинства дел. Годится для переговоров, начала обучения, ремонтных работ, инвестирования, разных финансовых операций, подписания контрактов, открытия проектов. А структура «Звезда следует за Луной» сулит повышение по службе, однако предостерегает от скоропалительных решений и необдуманных действий. Это может привести к большой беде.

Совет книги перемен: имейте ясную цель и учитесь приспосабливаться, чтобы сохранять гибкость. Мгновенно реагируйте, находя выход из любой ситуации, а внутренняя добродетельность защитит от вреда.

Воскресенье, 19 января 2025 года

День Каменной крысы

5-tv.ru

Офицер дня «Закрытие» располагает скорее к отдыху. К тому же звезда болезней может способствовать обострению проблем со здоровьем если проявить излишнюю прыть сегодня. Остается только отдыхать в такое воскресенье.

Оно очень способствует получению сигналов от Вселенной, в такой день хорошо прислушаться к интуиции, присмотреться к окружающему миру, поскольку можно получить ценную информацию или подсказку.

Совет книги перемен: подождите лучшего времени. Избавьтесь от устаревшего, делегируйте. Оцените возможности перед началом работы.

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