Блеснул обнаженным торсом: Билан похвастался фигурой во время отпуска на Мальдивах

Рита Цветкова
Рита Цветкова 8 0

Дима Билан похвастался фигурой и загаром во время отпуска на Мальдивах

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; Instagram*/bilanofficial; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Долгожданный отдых явно идет артисту на пользу.

Певец Дима Билан порадовал поклонников голым телом. 43-летний артист снял рубашку и попозировал перед зеркалом, не забыв снять для фанатов короткое видео, его и опубликовал в личном блоге. Долгожданный отпуск он проводит на Мальдивах.

По собственным словам, во время путешествия надеется открыть для себя что-то новое — он проводит время на пляже, занимается спортом и йогой, проходит процедуры массажа и духовно-физического очищения поющими чашами. Билан признался, он уже не верил, что когда-нибудь найдет время на отдых, и теперь очень доволен.

«Витамин D, загар пошел. Ну наконец-таки», — говорил на видео исполнитель, любуясь своим отражением.

Во время отпуска Дима Билан планирует отрастить бороду и усы. Однако полного превращения в аборигена ждать, видимо, не стоит. Артист не забывает о работе — слушает и оценивает записи, которые скоро будут собраны в новый альбом. По-прежнему каждый этап он контролирует лично.

Ранее, писал 5-tv.ru, Дима Билан рассказал, как спасался от приворота.

-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
102.71
0.80 104.86
-0.19
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:41
«Я решил две задачи»: Байден подвел итоги своего президентства в прощальной речи
6:28
Промышленное предприятие в Энгельсе повреждено в результате атаки БПЛА
6:13
Ожесточенные бои развернулись в Часовом Яре
6:00
Ка-52М разнес «опорник» ВСУ в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 января, для всех знаков зодиака
5:41
Фильм «Василий» с участием Александра Петрова выйдет в прокат 23 января

Сейчас читают

Игорь Левитас: «Если в кране нет воды», или Кто виноват в пожарах в Калифорнии?
Злая Волчья Луна: чем опасно полнолуние в созвездии Рака 14 января 2025 года
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год