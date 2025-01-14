Блеснул обнаженным торсом: Билан похвастался фигурой во время отпуска на Мальдивах
Дима Билан похвастался фигурой и загаром во время отпуска на Мальдивах
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; Instagram*/bilanofficial; 5-tv.ru
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Долгожданный отдых явно идет артисту на пользу.
Певец Дима Билан порадовал поклонников голым телом. 43-летний артист снял рубашку и попозировал перед зеркалом, не забыв снять для фанатов короткое видео, его и опубликовал в личном блоге. Долгожданный отпуск он проводит на Мальдивах.
По собственным словам, во время путешествия надеется открыть для себя что-то новое — он проводит время на пляже, занимается спортом и йогой, проходит процедуры массажа и духовно-физического очищения поющими чашами. Билан признался, он уже не верил, что когда-нибудь найдет время на отдых, и теперь очень доволен.
«Витамин D, загар пошел. Ну наконец-таки», — говорил на видео исполнитель, любуясь своим отражением.
Во время отпуска Дима Билан планирует отрастить бороду и усы. Однако полного превращения в аборигена ждать, видимо, не стоит. Артист не забывает о работе — слушает и оценивает записи, которые скоро будут собраны в новый альбом. По-прежнему каждый этап он контролирует лично.
Ранее, писал 5-tv.ru, Дима Билан рассказал, как спасался от приворота.
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