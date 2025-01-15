Скупой платит дважды: россиян предупредили об опасности некачественных увлажнителей

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 27 0

Lenta.ru: некачественные увлажнители могут стать причиной короткого замыкания

Некачественные увлажнители могут стать источником опасности

Фото: 5-tv.ru

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О чем нужно знать перед приобретением такого электрического прибора?

Увлажнители воздуха — незаменимый предмет в быту. Они играют важную роль в создании комфортной атмосферы в доме. Но не следует забывать, что это электрические приборы, при взаимодействии с которыми необходимо соблюдать ряд мер безопасности.

Увлажнители низкого качества могут чаще ломаться и приводить к опасным ситуациям. Профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов рассказал изданию Lenta.ru, на что следует обратить внимание при выборе такого прибора.

Эксперт уточняет, что у многих увлажнителей существует система защиты, которая должна останавливать перегрев воды и ее утечку. Такой полезный механизм нацелен на предотвращение коротких замыканий. Однако при желании эксплуатировать прибор на полную мощность, необходимо сверяться с рабочими характеристиками до покупки.

«Поддерживать исправную работоспособность увлажнителя помогает его регулярная чистка. Минеральные отложения, накапливающиеся внутри прибора, могут негативно сказываться на его функционировании и повышать риск перегрева», — делится советом профессор.

Правильная установка техники также является важным аспектом для ее долгого функционирования. Располагать объект следует на ровной поверхности в отдалении от нагревающих электроприборов, что позволит избежать проблем с электропроводкой.

Дополнительно специалист сообщает, что современные увлажнители воздуха оснащены автоматическими функциями — таймером самостоятельного отключения и датчиками влажности, что также сводит риски поломки к минимуму.

Ранее 5-tv.ru выяснял, как еще можно повысить уровень воды в воздухе.

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Скупой платит дважды: россиян предупредили об опасности некачественных увлажнителей

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