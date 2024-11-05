Не увлажнителем единым: как еще можно повысить уровень воды в воздухе

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 31 0

Терапевт Омарова: не только увлажнитель может повысить уровень воды в воздухе

Не увлажнителем единым: как еще можно повысить уровень воды в воздухе

Фото: www.globallookpress.com/Martin Poole

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Повышенная сухость влияет на иммунитет.

Увеличить уровень влажности воздуха помогут комнатные растения. Об этом рассказала изданию NEWS.ru терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Зумруд Омарова.

По словам врача, уровень влажности воздуха влияет на здоровье человека, например, повышенная сухость неприятно воздействует на иммунитет. Умеренная влажность в квартире сохранит физиологичный баланс гидратации легких.

Увеличить процент содержания воды в воздухе способны растения. Но, прежде чем бежать к флористу, нужно изучить матчасть. Некоторые зеленые «питомцы» могут, наоборот, вышучивать пространство.

«Лучше всего приобретать домашний папоротник, комнатную липу, фикус, драцену. Своевременно поливайте растения, а также опрыскивайте утром и вечером», — подсказала Омарова.

Также к буквально подручным средствам можно отнести влажные полотенца на батареях в отопительный сезон или поочередное проветривание помещений. Еще один недорогой вариант — это емкость с широким горлом. Ее необходимо наполнить водой и гидрогелиевыми шариками, а после поставить на подоконник.

Эффективно с этой задачей справляются и увлажнители, замечает терапевт, но если у вас есть аквариум, то лишний бытовой прибор не нужен. Открытый дом для рыб выполнит функции увлажнителя на раз-два.

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