Болезнь-убийца: кому грозит почечная недостаточность

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 26 0

Нефролог Шилов: почечная недостаточность грозит тем, кто не следит за весом

Нефролог Шилов: кому грозит почечная недостаточность

Фото: 5-tv.ru

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Оказывается, в зоне риска находится не только люди в возрасте от 60 лет.

Почечная недостаточность может грозить тем, кто в пожилом возрасте не следит за питанием и весом. Об этом рассказал главный внештатный специалист-нефролог Минздрава Евгений Шилов в беседе с aif.ru.

По его словам, раньше считалось, что нарушение работы почек возникает у тех, кто старше 40 лет. Однако, если человек следит за здоровьем, то даже у 80-летних пациентов работа этого парного органа такая же, как у 30-летних.

«У тех, кто в пожилом возрасте не следит за весом и рационом, почки с возрастом начинают работать хуже, а это приводит к появлению большого количества проблем со здоровьем», — отметил эксперт.

Почки выполняют множество жизненно важных функций в организме: очищают кровь от продуктов обмена веществ, регулируют артериальное давление и многое другое.

Поэтому неудивительно, что у людей с хронической почечной недостаточностью, особенно в возрасте 40–50 лет, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний сравнима с показателями людей в возрасте 60–80 лет, не имеющих таких патологий. Кроме того, 90% пациентов с почечной недостаточностью умирают от инфаркта.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что насколько алкоголь и табак повышают риск рака.

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Болезнь-убийца: кому грозит почечная недостаточность

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