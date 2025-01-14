«Могу влюбиться и в уборщицу»: Прохор Шаляпин высказался о будущей жене

Певец Прохор Шаляпин заговорил о готовности к третьему браку.

Певец Прохор Шаляпин к своему 41 году уже дважды был женат, и, несмотря на этот факт, постоянно высказывается на тему личной жизни. В интервью Леди Mail исполнитель решил поделиться образом своей будущей возлюбленной, а также заявил, что хотел бы жениться в третий раз.

Эмоции и «химию между людьми» в отношениях артист отмечает в первую очередь и добавляет, что может «влюбиться в уборщицу». Шаляпин говорит, что не откажется от состоятельной невесты, способной обеспечить его жизнь, но «вспыхнут чувства» у певца могут к женщине любой комплекции.

«У меня нет особых предпочтений: блондинка или брюнетка, высокая или маленькая», — уверяет мужчина.

Шаляпин придерживается мнения, что любовь нельзя выбрать, так как она «вспыхивает». Мужчина особо не предвзят к спутнице жизни и верит, что она скоро встретится на его пути. Певец надеется на «красивую, умную и, главное, добрую» даму сердца. Но при этом добавляет, что хотел бы, «чтобы в семейной жизни не запилила, как это часто бывает».

Шаляпин признается, что помимо желания стать мужем, он хочет побывать и в роли отца. Артист уже придумал имена для детей — для девочки Елизавета или Анна, а для мальчика Иван или Федор.

Артист полагает, что современные телешоу о разводах вызывают страх перед созданием семьи, а законы, регулирующие отношения между мужчинами и женщинами, во многом не доработаны.

«Такие программы надо запретить — они отбивают всякое желание создавать семью», — резюмирует певец.

Напомним, что первой женой Шаляпина стала Лариса Копенкина. Пара узаконила отношения в 2013 году. Прохор был младше своей возлюбленной на 27 лет. Следующей женой артиста стала Татьяна Дэвис. Бракосочетание состоялось в Лас-Вегасе. Однако после свадьбы избранница заболела коронавирусом и скончалась.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Прохор Шаляпин задумался о позднем отцовстве.