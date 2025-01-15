Срочно к врачу: иммунолог предупредила об опасности перекрестной аллергии

К какому специалисту необходимо обратиться в первую очередь?

Заниматься самолечением при появлении симптомов перекрестной аллергии опасно для здоровья. Подробнее об этом заболевании в разговоре с URA.RU рассказала врач-аллерголог-иммунолог Людмила Маховая.

Перекрестная аллергия — это явление, при котором иммунная система реагирует на разные аллергены из-за похожего молекулярного строения. К примеру, если у человека аллергия на кошек, то неприятные ощущения будут и во время употребления свинины.

Это происходит из-за того, что в кошачьей перхоти и свинине содержатся похожие белки. По словам врача, данный синдром называется «кошка-свинина».

Эксперт предупредила, что при появлении первых симптомов перекрестной аллергии не стоит заниматься самолечением. Необходимо сразу обратиться к терапевту, который даст направление к аллергологу-иммунологу.

Врач проведет тщательный осмотр, задаст вопросы и назначит соответствующие анализы, которые могут включать специфические тесты. Эти процедуры помогут выявить, на что конкретно у пациента аллергия.

«Приемы у врача-аллерголога-иммунолога никогда не бывают однотипными и рутинными, клинические проявления аллергических заболеваний многообразны», — отметила Маховая.

В заключение врач добавила, что выявление истинной причины аллергии зачастую напоминает полноценное детективное расследование.

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