P. Diddy предъявили новый иск об изнасиловании несовершеннолетней

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 33 0

Жертвами рэпера стало огромное число девушек и парней, среди которых минимум двадцать были школьного возраста.

P. Diddy предъявили новый иск об изнасиловании несовершеннолетней

Фото: www.globallookpress.com/Imagespace

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Скандально известного рэпера Шона Комбса, более известного как P. Diddy, обвинила в изнасиловании еще одна женщина. Продюсеру предъявили новый иск, в котором уточняется, что жертвой стала 16-летняя девушка. Об этом сообщает Rolling Stone.

Согласно иску, в 2000-м году в Нью-Йорке девушка подрабатывала няней в доме, где жила «известная женщина», у которой были отношения с рэпером. Дома знаменитостей были неподалеку и P. Diddy иногда наведывался в гости.

Так в один из дней предполагаемая жертва столкнулась с продюсером на улице после работы. Музыкальный магнат начал настойчиво предлагать подвезти ее дома, якобы ходить вечером одной небезопасно.

После долгих уговоров 16-летняя няня согласилась, однако до дома она доехала не сразу.

«Ответчик дал ей выпить, чтобы „успокоить“. Вскоре она стала вялой и неустойчивой. Комбс и его сотрудники, двое мужчин, отправились в место, где Комбс подверг ее сексуальному насилию», — сказано в иске.

Напоив школьницу, музыкант остановил машину и изнасиловал ее, пока двое других мужчин сидели в автомобиле. После этого ее отвезли домой и оставили в вестибюле.

В сентябре 2024 года P. Diddy арестовали по обвинениям в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, содействии проституции и уголовном сговоре. Против рэпера подано больше ста исков об изнасиловании.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как тюрьма изменила P. Diddy.

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P. Diddy предъявили новый иск об изнасиловании несовершеннолетней

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