Евгению Добровольскую похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

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Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 28 0

Актриса умерла 10 января после продолжительной болезни.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Народную артистку РФ Евгению Добровольскую похоронили на Троекуровском кладбище в Москве на Аллее актеров. Как выглядит могила артистки — показывает 5-tv.ru.

Могила актрисы находится рядом с надгробиями народных артисток РСФСР — Раисы Максимовой и Ирины Мирошниченко.

Артистка умерла 10 января — спустя две недели после своего 60-го дня рождения. Эту печальную новость сообщили в театре Чехова и отметили, что актриса в последние годы боролась с тяжелой формой онкологического заболевания.

Евгения Добровольская родилась 26 декабря 1964 года. С ранних лет она проявляла интерес к сценическому искусству и захотела посвятить жизнь театру. В 1987 году Добровольская закончила ГИТИС и была принята в МХАТ имени Горького, затем служила в Московском театре-студии под руководством Олега Табакова и «Современнике-2». С 1991 года и до конца жизни она была актрисой МХТ имени Чехова.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Игорь Верник почтил память Евгении Добровольской.

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