Иностранцам в Казахстане ограничили срок действия банковских карт
На такой шаг власти страны пошли с целью борьбы с незаконным оборотом наркотиков и цифровых активов.
Фото: 5-tv.ru
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Срок действия банковских карт для нерезидентов Казахстана ограничен до года. Об этом сообщает пресс-служба Агентства по регулированию и развитию финансового рынка республики (АРРФР).
«Установлены ограничения по сроку действия платежных карточек для нерезидентов Республики Казахстан — 12 месяцев», — говорится в сообщении.
Помимо этого, ведомство сократило количество карт, которые можно оформить одному клиенту.
На такой шаг власти страны пошли с целью борьбы с незаконным оборотом запрещенных веществ и цифровых активов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что неизвестные с аэростатическими шарами задержаны в Белоруссии на границе с Литвой. Инцидент произошел 10 января.
В транспорте задержанных было найдено более 100 баллонов с газом, 28 отслеживающих местоположение устройств, девять аэростатических шаров, а также более 30 сим-карт, которые, как выяснилось, были зарегистрированы на литовского оператора.
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