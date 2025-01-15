Упавшая с крыши наледь убила женщину в Петрозаводске

Жительница Петрозаводска погибла после падения на нее снежной наледи с крыши образовательного учреждения. О трагедии сообщили в управлении Следственного комитета по Республике Карелия.

«Предварительно установлено, что в вечернее время 14 января 2025 года 55-летняя женщина выходила из здания, расположенного по Советской улице в городе Петрозаводске. В этот момент с крыши на нее упала снежная наледь, в результате чего последняя скончалась на месте от полученных телесных повреждений», — говорится в Telegram-канале ведомства.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Место происшествия осмотрели следователи и криминалисты. Для установления точной причины гибели женщины назначена судебно-медицинская экспертиза.

На днях сразу несколько человек получили травмы из-за падения льда с крыш в Петербурге. Так, у входа в шиномонтажный сервис льдина сбила с ног мужчину, который пришел туда устраиваться на работу. Он едва смог подняться на ноги. Все произошло на глазах у водителя «скорой», который тут же пришел на помощь пострадавшему, но и сам через минуту попал под огромную массу снега.

В центре города сошедший с крыши снежный пласт отправил девушку в реанимацию. У метро Чернышевская наледь упала на голову 13-летней девочки, позже ей стало плохо. Похожий случай произошел со студенткой на Васильевском острове. Следственный комитет проводит проверку всех инцидентов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Казани обнаружили тело ранее пропавшего известного поэта Рустема Аубакирова. Предварительно, мужчина во время лыжной прогулки не заметил припорошенную свежим снегом промоину, провалился под лед и погиб.