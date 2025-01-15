Экипаж Ми-28НМ сорвал ротацию ВСУ в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 29 0

Экипаж Ми-28НМ сорвал ротацию подразделений ВСУ в курском приграничье

Фото, видео: Григоров Гавриил/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Противник вновь потерпел поражение на поле боя — потерял живую силу и военную технику.

Экипаж ударного вертолета Ми-28НМ в составе смешанной тактической группы сорвал ротацию подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Самые яркие кадры смотрите в материале 5-tv.ru.

В ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по заданной цели, уничтожив бронетехнику и личный состав противника.

Атака ВСУ на Курскую область

Украинские националисты напали на Курскую область утром 6 августа 2024 года. ВСУ попытались прорвать оборону на государственной границе России и нанесли массированный удар по мирным районам региона. От действий боевиков погибли и пострадали мирные люди. На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба.

Согласно последним данным Минобороны РФ, всего за время боевых действий в Курской области противник потерял более 51900 боевиков, 303 танка, 13 реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, 1561 боевую бронированную машину и другую военную технику.

Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
103.44
0.73 106.25
1.39
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:40
Срочно к врачу: иммунолог предупредила об опасности перекрестной аллергии
8:22
Железным рыцарем на дне Байкала заинтересовались в прокуратуре
8:11
«Все заставлено»: что мешает спасателям тушить пожары в многоэтажках
7:47
Битва титанов: «ВКонтакте» обогнал Youtube по охватам
7:30
Экипаж Ми-28НМ сорвал ротацию ВСУ в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО
7:13
Скупой платит дважды: россиян предупредили об опасности некачественных увлажнителей

Сейчас читают

Космические танцы: как увидеть предстоящий парад планет
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 января, для всех знаков зодиака
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год