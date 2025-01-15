Экипаж Ми-28НМ сорвал ротацию ВСУ в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО

Противник вновь потерпел поражение на поле боя — потерял живую силу и военную технику.

Экипаж ударного вертолета Ми-28НМ в составе смешанной тактической группы сорвал ротацию подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Самые яркие кадры смотрите в материале 5-tv.ru.

В ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по заданной цели, уничтожив бронетехнику и личный состав противника.

Атака ВСУ на Курскую область

Украинские националисты напали на Курскую область утром 6 августа 2024 года. ВСУ попытались прорвать оборону на государственной границе России и нанесли массированный удар по мирным районам региона. От действий боевиков погибли и пострадали мирные люди. На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба.

Согласно последним данным Минобороны РФ, всего за время боевых действий в Курской области противник потерял более 51900 боевиков, 303 танка, 13 реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, 1561 боевую бронированную машину и другую военную технику.

Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.