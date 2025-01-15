Раскрыта тайна голубой воды, которая течет из-под крана в домах жителей Находки

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У жителей Находки из кранов полилась голубая вода

Фото, видео: 5-tv.ru

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Инцидентом уже заинтересовалась прокуратура.

В городе Находка Приморского края поводом для проверки стала необычная водопроводная вода. Жители с удивлением обнаружили, что утром у них из крана потекла голубая жидкость.

Коммунальщики долго ломали голову, как такое могло произойти. Но в итоге выяснили, что в одной из квартир заклинило обратный клапан и в трубы попала вода из бочка унитаза, в который бросили синюю антибактериальную «таблетку».

Прокуратура Приморского края уже заинтересовалась инцидентом и организовала проверку. Как отметили в ведомстве, директору управляющей компании уже внесено представление, по завершении лабораторных исследований будет решен вопрос об административной ответственности должностных лиц.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в школе Оренбурга выявлено 14 случаев отравления.

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