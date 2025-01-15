Куриный праздник: что можно и нельзя делать 15 января

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 22 0

Чтобы удержать в своем доме счастье, необходимо соблюдать определенные правила в этот день.

куриный праздник

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Куриный праздник отмечается ежегодно 15 января. Его также называют «Сильвестров день» — в честь Папы Римского Сильвестра I. Согласно легенде, именно в этот день семилетний черный петух откладывает яйцо в навоз. А спустя некоторое время, 4 июня, из него вылупляется царь змей Василиск. А причем тут святой Сильвестр? Согласно поверью, именно он изловил это чудище и предотвратил тем самым конец света.

В Куриный праздник деревенские жители уделяли особое внимание защите курятников: окуривали их и проводили уборку. Обязательно вешали «куриного бога» — небольшой камень с отверстием естественного происхождения. Это делалось для того, чтобы «кикиморы не давили птиц», курицы хорошо неслись, а цыплята вылуплялись здоровыми.

www.globallookpress.com/FLPA/Wayne Hutchinson

Рождественский сочельник завершается «Страшными вечерами» — они проходят с 14 по 18 января. Это время, когда границы между мирами стираются, можно столкнуться с духами, силами тьмы и душами предков. Чтобы избежать такой встречи, люди окуривали свои дома травами и смолой.

До 18 января нет поста, так что на стол подавали мясо — кроме куриного — и молочные продукты. Было принято щедро угощать гостей и колядующих. Считалось, что если в Сильвестров день помолиться ему о здоровье, то он обязательно услышит и исцелит просящего.

Приметы

Благодаря луковицам можно узнать погоду на грядущий год. Для этого необходимо почистить 12 штук и стараться не плакать во время этого процесса. На каждую насыпать немного соли, а затем до утра оставить на печи. Какая по счету луковица будет мокрой — такой месяц и окажется дождливым.

Погоду также могли подсказать домашние птицы.

  • Если курица стоит на одной лапе — пора готовиться к морозам;
  • Если вертит хвостом — будет метель;
  • Прячется рано на насест — резко похолодает;
  • Слишком раннее пение петуха — к оттепели, а позднее — к перемене погода.

Что нельзя делать в Куриный праздник

текстwww.globallookpress.com/Ulrich Niehoff

  • В Куриный праздник лучше отказаться от намерения сменить прическу — если пострижетесь, то можете облысеть или сильно замедлить рост своих волос;
  • Не стоит поднимать с земли куриное перо — это ваше несчастье, оно должно улететь;
  • Затеете дома генеральную уборку — разозлите домового, который потом не допустит в доме порядка;
  • Крошки со стола обязательно нужно отдавать животным. Таким образом вы обеспечите своей семье достаток;
  • Лучше не делиться ни с кем сюжетом хороших снов — они будут сбываться наоборот;
  • Человек, переборщивший с алкоголем в Куриный праздник, весь год будет тяжело болеть;
  • Конечно, самый строгий запрет — на употребление в пищу мяса птицы. Если пренебречь им, то счастье из вашего дома навсегда упорхнет, словно испуганная пташка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о традициях празднования Светлой Пасхи.

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