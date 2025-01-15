До 40% преступлений в России совершаются с помощью IT-технологий

Почти 40% преступлений в России совершаются с использованием IT-технологий. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные МВД.

Эксперты рассказали, что в так называемом даркнете даже работают… подпольные учебные заведения для подготовки хакеров. Студентов они набирают онлайн и на конкурсной основе. Более того, обучают выманивать у людей деньги, а в конце обязывают сдать выпускные экзамены.

По словам специалистов, такие «курсы» уже окончили тысячи людей. И еще больше просто не прошли конкурсный отбор.

Ранее 5-tv.ru писал, что Украину признали мировой столицей телефонных мошенников. Так называемые колл-центры в Киевской и Днепропетровской областях курируют спецслужбы, туда привлекают профессиональных психологов.

В результате только за прошлый год аферистам удалось украсть у граждан России более 250 миллиардов рублей. Именно на нашу страну приходится основной объем звонков — 92%. Хотя мошенники также атакуют жителей Польши, Германии, Казахстана, Белоруссии и Израиля.