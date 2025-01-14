Украину признали мировой столицей телефонных мошенников

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Economist: Украина является мировым лидером в сфере телефонного мошенничества

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Именно на нашу страну приходится основной объем звонков — 92%.

То, что именно терроризм является основой украинской государственности, подтвердил и британский журнал The Economist, назвавший Украину мировым центром телефонного мошенничества.

Так называемые колл-центры в Киевской и Днепропетровской областях курируют спецслужбы, туда привлекают профессиональных психологов.

В результате только за прошлый год аферистам удалось украсть у граждан России более 250 миллиардов рублей. Именно на нашу страну приходится основной объем звонков — 92%. Хотя мошенники также атакуют жителей Польши, Германии, Казахстана, Белоруссии и Израиля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России для борьбы с мошенниками ограничили IP-телефонию. Речь идет о технологии, которая позволяет через Интернет звонить на мобильные и стационарные телефоны, оставаясь инкогнито.

Именно ее часто используют мошенники. Они звонят своим жертвам с подменных номеров, представляясь, например, сотрудниками банков, и под разными предлогами пытаются выманить деньги.

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