Замуправляющего магазином в Петербурге избил мужчину за попытку украсть алкоголь

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 21 0

Правоохранители «по горячим следам» задержали агрессивного сотрудника.

Замуправляющего магазином в Петербурге избил вора за попытку вынести алкоголь

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Жестокая драка произошла в Колпино при попытке мужчины похитить алкоголь из магазина «Дикси». Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Житель Колпино попытался вынести алкоголь из торгового зала. Однако его засек заместитель управляющего магазином. Тогда сотрудник «Дикси» избил злоумышленника. В результате пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали закрытую травму живота, разрыв селезенки, наличие крови в брюшной полости и шок первой степени.

Медики доложили полиции о поступлении пациента. Тогда правоохранители приехали в магазин и «по горячим следам» задержали замуправляющего.

Несколькими днями ранее женщина чуть не откусила нос молодой девушке в результате ссоры в лифте. Инцидент произошел в ТЦ «Галерея» в Санкт-Петербурге. Все случилось, когда четверо человек — доставщик, нападавшая и потерпевшая со своей подругой, свидетельницей — ехали в лифте. Одна из девушек пошутила над курьером. Однако, женщина вступилась за нерусского мужчину и ответила им. Подруги, в свою очередь, решили ей ответить и спросили: «Это ваш муж?». Тогда ссора переросла в драку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что неизвестный избил 70-летнюю работницу церковной лавки в Петербурге. Полиция ищет нападавшего.

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