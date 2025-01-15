Кость в горле Киева: родственник героя СССР рассказал об эксгумации тел солдат во Львове

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 41 0

Родственник героя СССР Сакниньш: Киев давно хочет эксгумировать тела солдат

Фото, видео: © РИА Новости/Петр Задорожный; 5-tv.ru

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На мемориальном комплексе «Холм Славы» собираются вскрыть 200 одиночных могил, в том числе известного разведчика Николая Кузнецова.

Киевский режим уже давно хочет эксгумировать тела советских солдат. Могилы павших воинов как кость в горле украинских властей, ведь напоминают о прошлом. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал Николай Сакниньш — родственник героя СССР Николая Кузнецова, тело которого захоронено во Львове.

«Это не новость, это намерение уже высказывается много лет. Я надеюсь, что так это и останется намерением. <…> Наши павшие как часовые, как пел Высоцкий. Всем известно кому эти могилы наших павших солдат как кость в горле», — сказал он.

Если же все-таки власти Львова решат эксгумировать тела советских солдат, то, отметил, Сакниньш, вряд ли что-то можно будет сделать. По его словам, сейчас идут боевые действия, поэтому придется ждать победы России.

Сакниньш назвал ситуацию печальной, но относится он к ней философски. По его словам, то, что сейчас происходит, естественно, ведь во Львове — «наши враги».

Ранее 5-tv.ru писал, что во Львове в рамках переноса мемориального комплекса «Холм Славы» будут эксгумированы тела советских воинов. Переедет он на городское Голосковское кладбище. Будут вскрыты 200 одиночных могил, в том числе две — Героев Советского Союза и одна — известного разведчика Николая Кузнецова, а также четыре братских захоронения.

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