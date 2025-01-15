Вооруженные силы России освободили населенный пункт Украинка в Донецкой народной республике (ДНР) в ходе спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В результате успешных наступательных действий подразделения группировки войск „Центр“ освободили населенный пункт Украинка», — говорится в сообщении.

Российские бойцы нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в районах населенный пунктов Щербиновка, Шевченко, Дзержинск, Славянка, Нововасилевка, Тарасовка, Барановка, Воздвиженка, Петровка, Лысовка, Петропавловка и Новоелизаветовка.

Так, киевский режим потерял более 560 боевиков, а также танк Leopard, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей и еще столько же артиллерийских орудий.

Спецоперация РФ на Украине

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российская армия освободила населенные пункты Нескучное и Терны в ДНР. Отличились подразделения группировок войск «Восток» и «Запад».