Актриса Дэлис Карри заживо сгорела в доме при лесных пожарах в Калифорнии

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Евгения Романова
Евгения Романова 64 0

Известной артистке было 95 лет.

Актриса Дэлис Карри заживо сгорела во время лесных пожаров в Калифорнии

Фото: Facebook*/Дэлис Карри

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Актриса Дэлис Карри стала жертвой лесных пожаров, бушующих в Калифорнии. Ее дом находился в городе Альтадена. Об этом сообщила в личном блоге внучка артистки Келли.

«Коронер подтвердил, что ее останки действительно были найдены на территории поместья. <…> Она так сильно повлияла на мою жизнь. Эта потеря ужасна», — написала она.

Как пишет Forbes, Келли привезла свою бабушку домой во вторник, 7 января. Это было около полуночи. На следующее утро Келли поспешила в этот район, чтобы проведать бабушку, но ее остановили на блокпосту. Полицейские сообщили, что дом Дэлис Карри полностью сгорел.

После этого Келли отправилась в общественный центр, куда эвакуировали пострадавших от пожаров. Однако не смогла найти там бабушку. Несколько дней Карри числилась пропавшей без вести. В результате выяснилось, что артистка погибла.

Дэлис Карри было 95 лет. Она принимала участие в таких культовых фильмах, как «Десять заповедей», «Братья Блюз» и «Леди поет блюз».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рэпера P.Diddy обвинили в масштабных пожарах в Лос-Анджелесе. Пользователи Сети считают, что таким образом поклонники помогли знаменитости скрыть следы его преступлений.

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