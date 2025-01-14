Не обошлось без P.Diddy? Рэпера обвинили в масштабных пожарах в Лос-Анджелесе

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P.Diddy обвинили в масштабных пожарах в Лос-Анджелесе

Фото, видео: www.globallookpress.com/Jeremy Smith; 5-tv.ru

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Тема:
Пожары в Лос-Анджелесе

Пользователи Сети считают, что таким образом поклонники помогли знаменитости скрыть следы его преступлений.

Из Калифорнии вот уже который день приходят новости, заставляющие задуматься о том, а что вообще происходит в США? Там до сих пор не могут потушить природные пожары, которые уничтожают Лос-Анджелес.

Но самое интересное сейчас — это появляющиеся версии о причинах возгорания. Там и запуски новогодних фейерверков, и оборванные провода линий электропередачи.

Рыба-корюшка, Украина или «зеленая» повестка? Кто виноват в пожарах в Лос-Анджелесе

Есть даже вариант с фанатами P. Diddy. Якобы они организовали поджог, чтобы уничтожить улики по делу рэпера, который устраивал свои нарко- и секс-оргии с несовершеннолетними во многих особняках «города Ангелов». Больше, конечно, похоже на бред. Хотя не случайно символом пожаров в Калифорнии уже успела стать вот эта фотография.

Лос-Анджелес в огне

Огонь охватил Лос-Анджелес в ночь на 8 января (днем 7 января по местному времени). Изначально он вспыхнул в Пасифик-Палисейдс, но беспощадный огонь продолжил распространяться и на другие районы. Ситуацию усугубляет сильный ветер. Это стихийное бедствие уже назвали одним из самых разрушительных в истории региона.

Сгорели дома многих известных голливудских актеров, в том числе Энтони Хопкинса, Адама Броди, Анны Фэрис, Мела Гибсона, Пэрис Хилтон и других.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что не менее 13 человек пропали без вести из-за пожаров в Лос-Анджелесе.

Тема:
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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 января, для всех знаков зодиака

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