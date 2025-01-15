Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам ВОВ

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Евгения Романова
Евгения Романова Срочная новость 36 0

Сумма составит 80 тысяч рублей.

Фото, видео: © РИА Новости/Артем Кулекин; 5-tv.ru

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Ветеранам Великой Отечественной войны положена единовременная выплата в размере 80 тысяч рублей. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Он объявил об этом в ходе заседания Российского организационного комитета «Победа».

«Сегодня подписан указ о единовременных выплатах фронтовикам и вдовам фронтовиков, а также и малолетним узникам концлагерей по 80 тысяч рублей», — сказал президент.

При этом по 55 тысяч рублей выплатят труженикам тыла и жителям блокадного Ленинграда, совершеннолетним узникам концлагерей и тем, кто работал на объектах ПВО, морских и авиабазах, строил оборонительные сооружения. Президент России назвал долгом сделать достойной и обеспеченной жизнь людей, спасших нашу страну.

Прежде сообщалось, что в 2025 году в России увеличат многие социальные выплаты, а меры поддержки будут усовершенствованы. Так, выросли страховые пенсии и зарплата из-за повышения минимального размера оплаты труда почти на 17%. Вместе с тем, продолжат работать уже существующие меры соцобеспечения — льготная ипотека, поддержка многодетных семей по компенсации ипотечного кредитования и многие другие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие пенсии будут проиндексированы в России в 2025 году. По словам юриста, стоит ожидать повышения социальных и страховых выплат.

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Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам ВОВ

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