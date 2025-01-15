«Пока не знаю»: Татьяна Тарасова может не попасть на чемпионат России из-за болезни

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 33 0

Татьяна Тарасова может не попасть на чемпионат России по прыжкам из-за болезни

«Пока не знаю»: Татьяна Тарасова может не попасть на чемпионат по прыжкам из-за болезни

Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

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Ей очень хотелось бы посетить состязания, но она не уверена в своем самочувствии.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова сообщила, что очень хотела бы посетить чемпионат России по прыжкам, но из-за болезни не уверена, сможет ли она сделать это. Об этом пишет издание РИА Новости со ссылкой на самого тренера.

«Я планирую поехать на чемпионат России по прыжкам, но пока плохо себя чувствую, болела. Буду ли комментировать турнир или нет, не знаю», — с грустью рассказала корреспондентам Тарасова.

Чемпионат России по прыжкам-2025 — это третье по счету соревнование по фигурному катанию, организованное Федерацией фигурного спорта России. Состязание пройдет 18–19 января в Санкт-Петербурге, а в качестве специальных гостей на нем выступят серебряный призер Олимпийских игр Александра Трусова и чемпионка мира по фигурному катанию 2015 года Елизавета Туктамышева.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Татьяна Тарасова думает о беременности Трусовой и ее возвращении в спорт.

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