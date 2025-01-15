«Когда дети спали»: МакSим врезалась в ресторан и утопила багги на Маврикии

|
Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 35 0

Певица МакSим сбила на угнанном багги ресторан на Маврикии

«Когда дети спали»: МакSим утопила ресторан на Маврикии

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Артистка сыграла «Прелюдию № 5» Сергея Рахманинова возле разбитого бара.

Певица МакSим угнала машину и врезалась в ресторан на Маврикии. Об этом она рассказала в своем блоге в сети.

«А запомнили нашу чудную компанию благодаря тому, что ночью 11 лет назад, когда дети спали, мы разбомбили на угнанном багги ресторан, выехали на милый деревянный причал и утопили его в море», — рассказала звезда.

Случившееся настолько не стало из ряда вон выходящим для артистки, что она просто села за рояль и сыграла «Прелюдию № 5» Сергея Рахманинова прямо возле разбитого ими бара заведения. Именно такие моменты делают жизнь насыщенной и наполненной неожиданными поворотами, и они с удовольствием вспоминают тот вечер, когда неожиданное происшествие превратилось в незабываемый опыт.

Многие поклонники были удивлены таким откровениям от МакSим, ведь на протяжении всей своей карьеры они воспринимали ее как более скромного и спокойного человека. Этот неожиданный рассказ о приключении на Маврикии показал другую сторону артистки, которую раньше никто не видел.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Оксана Самойлова устроила жесткий розыгрыш Джигану.

-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
102.81
-0.63 106.10
-0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:49
Планировавшего убить депутата подростка заключили под стражу в Саратове
20:37
«Будто в заложниках»: застрявшая на судне в Антарктиде россиянка рассказала о неисправном корабле
20:18
«Когда дети спали»: МакSим врезалась в ресторан и утопила багги на Маврикии
19:59
Робопсы на параде: высокие технологии показали в армии Индии
19:46
«Единая Россия» поддержит создание платформы для продвижения российских товаров
19:31
Суд вынес приговоры членам семьи, похитившей восьмилетнюю девочку под Калугой

Сейчас читают

Любовь (к деньгам) зла. Украина готова угробить Европу за доллары США
Замуправляющего магазином в Петербурге избил мужчину за попытку украсть алкоголь
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год