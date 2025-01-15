«Когда дети спали»: МакSим врезалась в ресторан и утопила багги на Маврикии

Артистка сыграла «Прелюдию № 5» Сергея Рахманинова возле разбитого бара.

Певица МакSим угнала машину и врезалась в ресторан на Маврикии. Об этом она рассказала в своем блоге в сети.

«А запомнили нашу чудную компанию благодаря тому, что ночью 11 лет назад, когда дети спали, мы разбомбили на угнанном багги ресторан, выехали на милый деревянный причал и утопили его в море», — рассказала звезда.

Случившееся настолько не стало из ряда вон выходящим для артистки, что она просто села за рояль и сыграла «Прелюдию № 5» Сергея Рахманинова прямо возле разбитого ими бара заведения. Именно такие моменты делают жизнь насыщенной и наполненной неожиданными поворотами, и они с удовольствием вспоминают тот вечер, когда неожиданное происшествие превратилось в незабываемый опыт.

Многие поклонники были удивлены таким откровениям от МакSим, ведь на протяжении всей своей карьеры они воспринимали ее как более скромного и спокойного человека. Этот неожиданный рассказ о приключении на Маврикии показал другую сторону артистки, которую раньше никто не видел.

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