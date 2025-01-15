Легальный таксист или бомбила: страховка для пассажиров ударила по перевозчикам

Проблема сложнее, чем кажется. Полис имеет большое количество ограничений.

С улиц Петербурга исчезают легальные такси. У почти тысячи перевозчиков приостановили разрешение на работу. Причиной стало массовое отсутствие страховок для пассажиров. Подробности рассказывает корреспондент «Известий» Александр Тарасенко.

Откровения таксиста-нелегала. Работает с крупным агрегатором, но без обязательных документов. Если попадете с таким водителем в аварию и получите травмы, компенсации от страховой не будет. Потому что таксист вышел на линию без полиса ОСГОП — страховки жизни и здоровья пассажиров.

Стоит полис всего 3,5 тысячи рублей в год. Деньги можно получить за одну рабочую смену, но, судя по всему, это устраивает далеко не всех таксистов.

У перевозчиков было четыре месяца, чтобы заключить новые страховые договоры и предоставить об этом данные в специальный реестр. В итоге больше 900 операторов этого не сделали, а их разрешения на работу были приостановлены.

Чтобы получить ОСГОП, водитель и автомобиль должны числиться в региональном реестре такси. Попасть в реестр можно только имея разрешение на работу. А чтобы получить разрешение, придется оформлять более дорогой ОСАГО и менять внешний вид такси.

«Приедет небрендированный автомобиль. Это означает, что к вам приехал нелегал, бомбила. Какие критерии такси — колпак на крыше, шашечный пояс на борту, и информация на торпеде должна быть размещена», — рассказал представитель общественного совета по развитию такси по Северо-Западному региону Андрей Белов.

Таксисты жалуются что полис ОСГОП не до конца доработан. В частности, отсутствует возможность вписать в договор другое транспортное средство. И водителям приходится покупать новую страховку. Проблема особенно актуальна для таксистов, которые арендуют машины.

«В ОСАГО, например, ситуация ровно такая же, там страховой полис привязан именно к транспортному средству, а не к физическому лицу, и по ОСАГО никаких проблем при этом не возникает», — заявил заместитель директора департамента развития имущественного страхования физических лиц Всероссийского союза страховщиков Михаил Порватов.

У каждого из почти тысячи потерявших лицензию перевозчиков от одного до нескольких десятков автомобилей. По мнению наших экспертов, запрет на работу серьезно изменит ситуацию на рынке.

«Лишение лицензий увеличит рост серых перевозчиков. Приведет к тому что увеличится рынок серого такси, а у официального такси цены взлетят ввиду отсутствия исполнителей», — отмечает управляющий директор компании такси Дмитрий Коваленко.

Теневой рынок таксистов процветает и без этого. Нелегалы днем и ночью дежурят у метро, рядом с аэропортами, рекламируют свои услуги в интернете — сайтах объявлений и Telegram-каналах.

Средняя стоимость поездки за год и так увеличилась на 40%. И это далеко не предел. Участники легального рынка прогнозируют, полис ОСГОП не станет покупать каждый десятый водитель. Значит, число легальных машин на линиях сократится, а цены кратно увеличатся. Если верить нашим экспертам, то примерно на десять процентов.