В Волгограде накрыли типографию по печати фиктивных дипломов и медсправок

|
Евгения Романова
Евгения Романова 19 0

Возбуждено уголовное дело, фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Фото, видео: © РИА Новости/Наталья Селиверстова; Telegram/Ирина Волк; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Правоохранители задержали двоих жителей Волгограда, которые подозреваются в продаже поддельных документов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, злоумышленники печатали фиктивные водительские удостоверения, медицинские справки, дипломы об образовании и другие документы, которые впоследствии сбывали на территории города Волгограда», — говорится в сообщении.

Нелегальная типография была организована в квартире одного из фигурантов. Полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии задержали подозреваемых. В ходе обыска правоохранители изъяли компьютерную технику, смартфоны, печати различных организаций, медкнижки, бланки аттестатов о высшем образовании и справок о состоянии здоровья.

Возбуждено уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Прежде ФСБ накрыла десятки нелегальных оружейных мастерских, которые работали в 40 регионах России. Силовики изъяли пулеметы, автоматы, пистолеты, винтовки, ружья, гранатометы, огнеметы, мины, гранаты и 35 килограммов взрывчатых веществ. В итоге задержаны более ста нелегальных оружейников, которые могут быть причастны к их обороту и сбыту.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Свердловской области накрыли лабораторию, создававшую наркотики в виде конфет. Злоумышленники реализовали свои конфеты с сюрпризом через мессенджер.

-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
102.81
-0.63 106.10
-0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:02
Новый год закончился: москвичей призвали сдать елки на экологическую переработку
11:44
В Волгограде накрыли типографию по печати фиктивных дипломов и медсправок
11:26
Дистанционное обучение врачей намерены запретить в Госдуме
11:08
Украинские боевики взорвали шахту под Красноармейском в ДНР
10:50
Центр зимнего туризма: 7 миллионов гостей посетили Москву во время новогодних праздников
10:32
Девятилетний ребенок погиб под завалами снега в Красноярском крае

Сейчас читают

Школьник из ЕАО выстрелил в одноклассников из пневматического пистолета
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 января, для всех знаков зодиака
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»