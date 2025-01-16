В Волгограде накрыли типографию по печати фиктивных дипломов и медсправок

Правоохранители задержали двоих жителей Волгограда, которые подозреваются в продаже поддельных документов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, злоумышленники печатали фиктивные водительские удостоверения, медицинские справки, дипломы об образовании и другие документы, которые впоследствии сбывали на территории города Волгограда», — говорится в сообщении.

Нелегальная типография была организована в квартире одного из фигурантов. Полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии задержали подозреваемых. В ходе обыска правоохранители изъяли компьютерную технику, смартфоны, печати различных организаций, медкнижки, бланки аттестатов о высшем образовании и справок о состоянии здоровья.

Возбуждено уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Прежде ФСБ накрыла десятки нелегальных оружейных мастерских, которые работали в 40 регионах России. Силовики изъяли пулеметы, автоматы, пистолеты, винтовки, ружья, гранатометы, огнеметы, мины, гранаты и 35 килограммов взрывчатых веществ. В итоге задержаны более ста нелегальных оружейников, которые могут быть причастны к их обороту и сбыту.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Свердловской области накрыли лабораторию, создававшую наркотики в виде конфет. Злоумышленники реализовали свои конфеты с сюрпризом через мессенджер.