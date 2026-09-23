«Гренландия — это не Крым»: Лавров раскритиковал подход ООН

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 19 0

Глава российского МИД заявил о различиях в оценке права народов на самоопределение.

Лавров заявил о подходах ООН к самоопределению народов

Фото: Reuters/MIKE SEGAR

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Лавров заявил о разном подходе ООН к самоопределению народов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о разных подходах ООН к вопросу права народов на самоопределение. Об этом он сообщил во время заседания Совета Безопасности организации по Украине.

Глава российского МИД обратил внимание на заявления генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, который ранее говорил, что в отношении Донбасса и Крыма не применяется принцип самоопределения, а действует принцип территориальной целостности Украины.

Лавров отметил, что после заявлений президента США Дональда Трампа о возможном включении Гренландии в состав США Секретариат ООН указывал на необходимость учитывать нормы международного права, Устав организации, принцип территориальной целостности Дании и право жителей Гренландии на самоопределение.

«Если кто-то что-то понял из этого, то я вам завидую. Как видим, Гренландия — это не Крым и не Донбасс, и вместе им не сойтись. С нетерпением ждем продолжение сериала. Будет интересно услышать реакцию секретариата на возможные вопросы журналистов о планах Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии», — заявил Лавров.

Министр подчеркнул, что Москва считает такую позицию примером различного применения одних и тех же принципов в зависимости от ситуации.

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