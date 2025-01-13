Грибы в шоколаде: нарколабораторию под видом кондитерской накрыли в Свердловской области

Злоумышленники реализовали свои конфеты с сюрпризом через мессенджер.

Правоохранители пресекли в Свердловской области деятельность нарколаборатории, в которой создавались конфеты с запрещенными веществами. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Злоумышленники арендовали квартиру в городе Талица, где выращивали и высушивали грибы с запрещенными веществами. Свои продукты они смешивали с шоколадом, отливали из массы конфеты, а затем упаковывали в подарочные коробки и продавали. Для реализации наркодельцы открыли онлайн-магазин в мессенджере. Порядка 600 тысяч рублей они зарабатывали в месяц на этом деле.

«Сотрудники полиции задержали подозреваемых по месту их проживания. <…> В ходе обысков обнаружено порядка 400 готовых к продаже конфет, свыше одного килограмма расфасованного нелегального товара, более 300 растущих грибов и другие предметы, имеющие доказательственное значение», — говорится в сообщении.

Изъятые улики были направлены на экспертизу. Волк уточнила, что фигуранты ранее уже были судимы за аналогичные правонарушения. Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, которые объединены в одно производство. Задержанных заключили под стражу.

Ранее 5-tv.ru писал, что в декабре в России за неделю две сети мошеннических колл-центров. Они, помимо навязывания инвестиционных услуг по типу финансовой пирамиды, заставляли своих клиентов выполнять весьма странные, противоречащие законам РФ задания. Действовали в интересах как украинского криминала, так и спецслужб. Преступники под «крышей» киевского режима, в том числе, распространяли синтетические наркотики. На территории России было как минимум 17 нарколабораторий.