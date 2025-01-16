Новый год закончился: москвичей призвали сдать елки на экологическую переработку

Собянин призвал жителей Москвы сдать новогодние деревья сдать на экопереработку
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В столице уже десять лет проходит акция «Елочный круговорот».
В Москве уже десятый год проводится акция по сбору и переработке новогодних деревьев «Елочный круговорот». Она позволяет позаботиться об экологии города. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.
«В этом году со 2 января по 3 марта будут круглосуточно открыты 165 пунктов приема. Выбрать ближайший к дому можно на карте „Экоточки Москвы“. Деревья можно принести в любое удобное время, предварительно сняв с них украшения и мишуру. Это очень важно, потому что попадание пластика и стекла в щепу опасно для зверей и птиц», — написал он.
В рамках акции"Елочный круговорот» деревья переработают в щепу, которую используют с целью удобрения, для компостирования и производства почвогрунта, для отсыпки дорожек в природных парках, а также в качестве подстилки для животных в вольерных комплексах. Вместе с тем, таким продуктом можно задержать резкое стаивание снега и предотвратить преждевременное пробуждение деревьев.
Ранее 5-tv.ru писал, что Собянин заявил о спасении почти 370 человек во флагманских медцентрах в 2024 году. На данный момент в Москве пять флагманских центров. В 2025 году планируется открыть еще один в больнице имени Буянова. Центры обеспечены новой медицинской техникой. Также в них есть около 60 суперсовременных операционных, часть из них — уникальные, подчеркнул Собянин.
Читайте также
86%
-0.63 106.10
-0.15
Нашли ошибку?