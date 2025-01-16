Новый год закончился: москвичей призвали сдать елки на экологическую переработку

|
Евгения Романова
Евгения Романова 12 0

Собянин призвал жителей Москвы сдать новогодние деревья сдать на экопереработку

Новый год закончился: москвичей призвали сдать елки на экологическую переработку

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В столице уже десять лет проходит акция «Елочный круговорот».

В Москве уже десятый год проводится акция по сбору и переработке новогодних деревьев «Елочный круговорот». Она позволяет позаботиться об экологии города. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

«В этом году со 2 января по 3 марта будут круглосуточно открыты 165 пунктов приема. Выбрать ближайший к дому можно на карте „Экоточки Москвы“. Деревья можно принести в любое удобное время, предварительно сняв с них украшения и мишуру. Это очень важно, потому что попадание пластика и стекла в щепу опасно для зверей и птиц», — написал он.

В рамках акции"Елочный круговорот» деревья переработают в щепу, которую используют с целью удобрения, для компостирования и производства почвогрунта, для отсыпки дорожек в природных парках, а также в качестве подстилки для животных в вольерных комплексах. Вместе с тем, таким продуктом можно задержать резкое стаивание снега и предотвратить преждевременное пробуждение деревьев.

Ранее 5-tv.ru писал, что Собянин заявил о спасении почти 370 человек во флагманских медцентрах в 2024 году. На данный момент в Москве пять флагманских центров. В 2025 году планируется открыть еще один в больнице имени Буянова. Центры обеспечены новой медицинской техникой. Также в них есть около 60 суперсовременных операционных, часть из них — уникальные, подчеркнул Собянин.

-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
102.81
-0.63 106.10
-0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:02
Новый год закончился: москвичей призвали сдать елки на экологическую переработку
11:44
В Волгограде накрыли типографию по печати фиктивных дипломов и медсправок
11:26
Дистанционное обучение врачей намерены запретить в Госдуме
11:08
Украинские боевики взорвали шахту под Красноармейском в ДНР
10:50
Центр зимнего туризма: 7 миллионов гостей посетили Москву во время новогодних праздников
10:32
Девятилетний ребенок погиб под завалами снега в Красноярском крае

Сейчас читают

Школьник из ЕАО выстрелил в одноклассников из пневматического пистолета
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 января, для всех знаков зодиака
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год