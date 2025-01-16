Российская школьница попалась на удочку мошенников и перевела им деньги

15-летняя школьница оказалась в ловушке телефонных мошенников, которые под предлогом необходимости закрепления телефонного номера выманили у нее личные данные. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы в своем Telegram-канале.

Сначала неизвестная, представившись сотрудником сотового оператора, убедила девочку продиктовать свои паспортные данные.

Вскоре после этого с девочкой связался человек, якобы представлявший портал Госуслуг, и сообщил о взломе ее личного кабинета, а также о возможном хищении средств с банковских карт родителей. Следуя указаниям мошенника, школьница взяла бабушкин телефон, вошла в мобильное приложение банка и перевела более 160 тысяч рублей на свою карту, а затем на «безопасные» счета, номера которых ей диктовали аферисты. Через два дня подобным путем девочка отправила мошенникам еще 640 тысяч рублей с карты своей мамы.

Ранее 5-tv.ru информировал о новой схеме мошенничества через приложения ЖКХ, выявленной МВД.