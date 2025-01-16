Российская школьница попалась на удочку мошенников и перевела им деньги

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 13 0

15-летняя девочка доверилась аферистам, которые представились сотрудниками сотового оператора и портала Госуслуг.

Российская школьница попалась на удочку мошенников и перевела им деньги родствен

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

15-летняя школьница оказалась в ловушке телефонных мошенников, которые под предлогом необходимости закрепления телефонного номера выманили у нее личные данные. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы в своем Telegram-канале.

Сначала неизвестная, представившись сотрудником сотового оператора, убедила девочку продиктовать свои паспортные данные.

Вскоре после этого с девочкой связался человек, якобы представлявший портал Госуслуг, и сообщил о взломе ее личного кабинета, а также о возможном хищении средств с банковских карт родителей. Следуя указаниям мошенника, школьница взяла бабушкин телефон, вошла в мобильное приложение банка и перевела более 160 тысяч рублей на свою карту, а затем на «безопасные» счета, номера которых ей диктовали аферисты. Через два дня подобным путем девочка отправила мошенникам еще 640 тысяч рублей с карты своей мамы.

Ранее 5-tv.ru информировал о новой схеме мошенничества через приложения ЖКХ, выявленной МВД.

-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
102.81
-0.63 106.10
-0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:32
Российская школьница попалась на удочку мошенников и перевела им деньги
13:14
«Зверское преступление»: почему мировое сообщество молчит об убийстве военкора Мартемьянова
12:56
YouTube в прошлом: более 40 млн россиян пользовались «VK видео» на новогодних праздниках
12:38
Школьница опоздала на урок из-за домогательств кондуктора в Архангельске
12:20
Хвалил себя 15 минут: о чем говорил Байден в своей прощальной речи
12:02
Новый год закончился: москвичей призвали сдать елки на экологическую переработку

Сейчас читают

Школьник из ЕАО выстрелил в одноклассников из пневматического пистолета
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 января, для всех знаков зодиака
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год