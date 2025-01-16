«Очень интересно»: Вильфанд назвал самый теплый год с XIX века

Вильфанд: 2024 год стал самым теплым за всю историю инструментальных наблюдений
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru
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В Москве среднегодовая температура составила плюс восемь градусов.
Прошедший 2024 год стал самым теплым за период инструментальных наблюдений, которые ведутся с 1850 года. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в ходе пресс-конференции в МИЦ «Известия».
«Сейчас уже можно говорить совершенно уверенно, что истекший год был самым теплым за всю историю инструментальных наблюдений, причем очень интересно, что он был второй подряд самый теплый», — сказал он.
Рекордным по теплу был также и 2023 год. Данный факт интересен климатологам, хотя он и является настораживающим. По словам Вильфанда, среднегодовая температура по всей планете составила 15,1 градуса тепла, а среднесуточная 22 июля — плюс 17,16 градуса. Тот день стал самым жарким за всю историю наблюдений.
Также в Москве среднегодовая температура составила плюс восемь градусов. Особенно жарким месяцем в столице оказался сентябрь. А в феврале фиксировался высокий уровень снежного покрова — больше 60 сантиметров.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, накроют ли морозы Россию до весны. Январь и февраль еще могут «преподнести сюрпризы». Как объяснил метеоролог Александр Шувалов, сейчас происходят глобальные изменения климата, он становится теплее. По этой причине нынешняя зима во многих частях России аномальная.
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