«Очень интересно»: Вильфанд назвал самый теплый год с XIX века

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 28 0

Вильфанд: 2024 год стал самым теплым за всю историю инструментальных наблюдений

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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В Москве среднегодовая температура составила плюс восемь градусов.

Прошедший 2024 год стал самым теплым за период инструментальных наблюдений, которые ведутся с 1850 года. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в ходе пресс-конференции в МИЦ «Известия».

«Сейчас уже можно говорить совершенно уверенно, что истекший год был самым теплым за всю историю инструментальных наблюдений, причем очень интересно, что он был второй подряд самый теплый», — сказал он.

Рекордным по теплу был также и 2023 год. Данный факт интересен климатологам, хотя он и является настораживающим. По словам Вильфанда, среднегодовая температура по всей планете составила 15,1 градуса тепла, а среднесуточная 22 июля — плюс 17,16 градуса. Тот день стал самым жарким за всю историю наблюдений.

Также в Москве среднегодовая температура составила плюс восемь градусов. Особенно жарким месяцем в столице оказался сентябрь. А в феврале фиксировался высокий уровень снежного покрова — больше 60 сантиметров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, накроют ли морозы Россию до весны. Январь и февраль еще могут «преподнести сюрпризы». Как объяснил метеоролог Александр Шувалов, сейчас происходят глобальные изменения климата, он становится теплее. По этой причине нынешняя зима во многих частях России аномальная.

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