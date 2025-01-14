Волны тепла и холода: накроют ли морозы Россию до весны

Январь и февраль еще могут «преподнести сюрпризы».
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Сейчас происходят глобальные изменения климата, он становится теплее. По этой причине нынешняя зима во многих частях России аномальная. Для нее характерны температурные скачки. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «МЕТЕО», метеоролог Александр Шувалов в беседе с URA.RU.
Эксперт отметил, что аномально погода текущей зимой объясняется мощным выносом атлантического тепла. Однако январь и февраль еще могут «преподнести сюрпризы» в виде волн холода.
«Температурные скачки — это одна из характерных черт наступающего нового климата. Поэтому здесь могут быть и волны тепла, которые захватывают значительные территории, и интенсивные волны холода», — объяснил Шувалов.
При этом климатолог ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок предупредил, что в московском и центральном регионе прогнозируются снегопады и морозы в январе–феврале. Холода уже не будут прежними, но все-таки ожидаются. В частности, температура упадет ниже 10-20 градусов.
Шувалов, в свою очередь, в Telegram-канале сообщил о похолодании в средней полосе России с 23 января. Причем морозы установятся на продолжительный период. Прогнозируется, что температура упадет до 20 градусов.
Прогноз погоды на 14 января
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале сообщил, что плотные облака сегодня закроют небо над Москвой. Примерно в полдень начнет идти снег, а вместе с ним прогнозируется метель. Ближе к вечеру местами может быть гололед и ледяные дожди.
Температура воздуха во вторник, 14 января, составит от минус одного до минус трех в Москве, а в области — от нуля до минус пяти. Ветер сегодня юго-западный, до десяти метров в секунду. Атмосферное давление упадет до 742 миллиметров ртутного столба.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как изменится погода в Санкт-Петербурге. Из-за резкой оттепели на дорогах образуется снежная каша. Кроме того, может вырасти уровень воды в Неве.
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