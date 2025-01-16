Луну впервые включили в список уязвимых объектов культурного наследия

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 24 0

Это было сделано, чтобы сохранить артефакты, свидетельствующие о первых шагах человечества за пределами Земли.

Луну впервые включили в список уязвимых объектов культурного наследия

Фото: 5-tv.ru

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Луна впервые была включена в ежегодный список объектов культурного наследия, находящихся под угрозой. Об этом говорится в пресс-релизе Всемирного фонда памятников (World Monuments Fund).

«Луна впервые была включена в список уязвимых культурных объектов, чтобы сохранить артефакты, свидетельствующие о первых шагах человечества за пределами Земли», — говорится на сайте фонда.

Генеральный директор фонда Бенедикт де Монтло сказал, есть риск полного исчезновения свидетельств высадки человека на Луну из-за расширяющейся деятельности человека в космосе.

В числе особо важных предметов, по его словам, видеокамера, на которую засняли высадку, а также кремниевый диск с посланиями глав разных стран, а также другие вещи.

Помимо спутника Земли, в списке оказались историческая застройка Газы, турецкий город Антакья и древняя система горных дорог в Андах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Китае заявили об улучшении вкуса местного риса. За последние 16 лет изменился его внешний вид и текстура.

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