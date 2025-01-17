Байден не смог описать словами свой разговор с Владимиром Путиным

Джо Байден не смог объяснить, о чем он говорил по телефону с Владимиром Путиным. Пока еще действующий президент США выступал на американской военной базе. По его словам, такой разговор якобы состоялся, а темой беседы стала как будто… Финляндия. Однако никто так и не понял, что имел в виду Байден, который запутался в мыслях и просто выдал набор бессвязных слов.

«Я говорил с ним по телефону. Я говорил… Он говорил… Он хотел, чтобы мы были Финляндией Европы. Я указал ему в то время, что… в самом деле… вы не только получите Финляндию Европы, но получите „финляндизацию“… из Европы. Вы увидите, как Европа присоединяется к НАТО», — произнес Джо Байден.

Публичные выступления Байдена уже не первый год являются темой для мемов. Например, президент здоровался с пустотой, пытался сесть на несуществующий стул или путался в именах мировых лидеров.

Ранее 5-tv.ru писал, о чем говорил Джо Байден в своей прощальной речи.