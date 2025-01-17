Жизнь проверяет на прочность: прогноз Таро на неделю с 20 по 26 января

Популярность карт Таро растет с каждым днем — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее.

Карты Таро могут указать верный путь любому человеку. Они дадут наставления в финансовых и любовных направлениях. Таролог Екатерина Кузнецова эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий прогноз с 20 по 26 января.

Основная энергия недели (Карта Таро — Девятка Пентаклей)

5-tv.ru

Энергии недели сосредоточены вокруг финансового благополучия. Карта говорит о том, что нам может быть максимально хорошо и комфортно наедине с самим собой. Мы сами можем угостить себя кофе и побаловать себя подарками, можем всего добиться собственными усилиями. Все, что мы имеем в жизни, мы получили за свой труд.

Прогноз финансов недели (Карты Таро — Четверка Кубков, Дьявол)

5-tv.ru

Карта сулит стабильность в финансовых вопросах. Но кубковая стихия показывает, что мы можем задуматься: что же нам на самом деле нужно? В то же время Четверка Кубков — карта лени, скуки и апатии, а деньги такое не любят.

Карта Дьявол говорит о том, что если вы хотите чего-то большего, то нужно рисковать. Старший аркан ведет нас по пути, на котором можно получить высокие суммы, гонорары, вознаграждения.

Настал момент, когда стоит заняться пересмотром рабочих отношений и посмотреть в сторону нового сотрудничества, которое в будущем принесет большие гонорары. Возможно, будет проверка на прочность: насколько мы сможем устоять перед соблазнами и как воспользуемся ситуацией.

Могут возникнуть неприятные ощущения, которые заставят задуматься: что же делать с финансами. Это может быть связано с какими-либо обязательствами — платежами, долгами. Что-то нас держит и не дает двигаться дальше. Поразмышляйте, что именно вас беспокоит, чтобы от этого освободиться.

Прогноз сферы отношений на неделю (Карты Таро — Двойка Пентаклей, Солнце, Восьмерка Кубков)

5-tv.ru

Двойка Пентаклей — карта кризиса, сложностей и желания найти верное решение. Никто не отменял, что в каждом человеке заложены «заводские настройки» — это эго, здоровый эгоизм и так далее.

Но не стоит расстраиваться из-за ссор и трудностей в отношениях, так как все разрешимо. Главное понять, насколько то, что вы имеете в текущий момент, действительно вам нужно. Возможно, стоит переждать непростой период для того, чтобы все наладилось.

У кого-то, кто давно находится под эмоциональным гнетом и в тяжелых отношениях, взор может упасть куда-то в сторону — подальше от того, что есть в настоящем моменте. Это значит, что душе некомфортно — гнетущее состояние внутри заставляет выходить из зоны комфорта и искать новое пристанище.

Совет на неделю (Карта Таро — Сила)

5-tv.ru

Карта говорит о том, что у нас есть огромный запас жизненных сил. Если нет, то нужно будет над этим поработать. Неделя требует максимального включения, для этого нужно иметь ресурс. Также не забывайте о силе воли.

Жизнь может проверять на прочность, но нам никогда не даются ситуации, которые неразрешимы. Они выталкивают нас из зоны комфорта, чтобы мы были смелее, рисковали.

Ранее 5-tv.ru публиковал китайский гороскоп на неделю с 20 по 26 января.