Меняется чувствительность: почему опасно терпеть боль

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 47 0

Невролог Панков: терпеть боль нельзя из-за изменения чувствительности рецепторов

Врач раскрыл, почему опасно терпеть боль

Фото: 5-tv.ru

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При первых ощущениях дискомфорта следует обратиться к врачу. Иначе это приведет к опасным последствиям для здоровья.

Терпеть постоянную боль опасно, поскольку это может изменить чувствительность рецепторов. Об этом рассказал агентству URA.RU врач-невролог Максим Панков.

«Постоянное воздействие боли на рецепторы со временем изменяет их чувствительность, и они могут начать воспринимать даже обычное прикосновение к коже как болезненное ощущение», — объяснил эксперт.

При этом, даже если с помощью препаратов все же устранить источник недомогания, чувство дискомфорта сохранится. Боль также может распространиться по всему телу и периодически усиливаться.

Врач-невролог отметил, что попытки терпеть дискомфорт могут, кроме того, вызвать тревогу, депрессию и проблемы с концентрацией внимания. По словам Панкова, важно при начальных болевых симптомах своевременно обращаться к врачу.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что заниматься самолечением при появлении первых симптомов перекрестной аллергии чрезвычайно опасно для здоровья. Необходимо сразу обратиться к терапевту, который даст направление к аллергологу-иммунологу.

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