Президент Ирана прилетел в Москву с официальным визитом

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 10 0

Самолет Масуда Пезешкиана приземлился в аэропорту «Внуково-2».

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Богодвид; 5-tv.ru

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Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Москву для официальной встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

Главу дружественной страны встречали в аэропорту «Внуково-2» министр энергетики РФ Сергей Цивилев, заместитель главы МИДа Андрей Руденко и глава департамента государственного протокола ведомства Игорь Богдашев.

Президент РФ Владимир Путин и иранский лидер Масуд Пезешкиан, как ранее сообщала пресс-служба Кремля, намерены подписать соглашение о стратегическом сотрудничестве двух стран.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия и Иран договорились ускорить проекты в нефтегазовой сфере. Согласно заявлению президента Ирана Масуда Пезешкиана, лидеры двух стран провели конструктивные консультации относительно соглашений и контрактов в области газового, автомобильного, железнодорожного, энергетического и нефтехимического сотрудничества. Было принято решение ускорить реализацию соглашений.

Кроме того, Масуд Пезешкиан отметил, что с Владимиром Путиным он обсудил и ситуацию на Ближнем Востоке. Иран попросил Россию действовать более эффективно в отношении преступлений Израиля в Ливане.

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