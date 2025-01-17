Президент Ирана прилетел в Москву с официальным визитом

Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Москву для официальной встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

Главу дружественной страны встречали в аэропорту «Внуково-2» министр энергетики РФ Сергей Цивилев, заместитель главы МИДа Андрей Руденко и глава департамента государственного протокола ведомства Игорь Богдашев.

Президент РФ Владимир Путин и иранский лидер Масуд Пезешкиан, как ранее сообщала пресс-служба Кремля, намерены подписать соглашение о стратегическом сотрудничестве двух стран.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия и Иран договорились ускорить проекты в нефтегазовой сфере. Согласно заявлению президента Ирана Масуда Пезешкиана, лидеры двух стран провели конструктивные консультации относительно соглашений и контрактов в области газового, автомобильного, железнодорожного, энергетического и нефтехимического сотрудничества. Было принято решение ускорить реализацию соглашений.

Кроме того, Масуд Пезешкиан отметил, что с Владимиром Путиным он обсудил и ситуацию на Ближнем Востоке. Иран попросил Россию действовать более эффективно в отношении преступлений Израиля в Ливане.