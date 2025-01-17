«Врачи не поверили своим глазам»: Ксения Бородина оказалась в больнице

Звезде пришлось обратиться к медикам из-за проблем со здоровьем.

Телеведущая Ксения Бородина прошла в больнице процедуру по гастроскопии желудка. Об этом она рассказала в своем личном блоге.

По словам звезды, ей пришлось обратиться к медикам, поскольку ее стало беспокоить состояние здоровья. Однако решилась она пройти обследование далеко не сразу. В прошлом был неприятный опыт. К тому же Бородина боится медицинских учреждений и всего, что связано с наркозом.

Ксения Бородина вышла на связь из больничной палаты Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

К счастью, в этот раз ее поддерживал возлюбленный Николай Сердюков. Он успокаивал Ксению пока она «тряслась как заяц».

«Я на гастроскопию решилась с третьего раза, выписывалась три раза подряд. Врачи не поверили своим глазам, что я дошла», — поделилась ведущая.

Но в этот раз гастроскопия проводилась с седацией, то есть во сне. Никаких неприятных ощущений не было. Звезда пришла в себя в течение часа после процедуры.

Бородина поспешила успокоить фанатов, с ее здоровьем все хорошо, несмотря на то, что не всегда получается нормально поесть. Но еще провели биопсию, осталось дождаться результатов.

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