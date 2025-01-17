«Устраивает личную жизнь»: влияет ли роман с Дрангой на скандал в семье Муцениеце

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 41 0

Сын отказался от общения с Агатой Муцениеце, пока она налаживала личную жизнь

«Устраивает личную жизнь»: влияет ли роман с Дранга на скандал в семьи Муцениеце

Фото: www.globallookpress.com/Екатерина Чеснокова

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Пара отдыхает на Мальдивах, чем делится в соцсетях.

Сын актрисы Агаты Муцениеце Тимофей с лета 2024 года живет у отца и прервал все контакты с мамой. Прилучный-младший отписался от актрисы в соцсетях. Его бабушка, Нонна Муцениеце, эмоционально прокомментировала снимок внука, выложенный в его день рождения. Женщина расстроилась из-за того, что никто из близких Муцениеце не смог связаться с внуком.

«Мы все тебя поздравляли с днем рождения, но тебе то ли номер поменяли, то ли телефон отключили, и подарки вернулись, так и не увидев тебя», — сообщила женщина под снимком внука.

Однако фолловеры Павла Прилучного по-прежнему недовольны ситуацией.

«У сына был день рождения и где же несчастная мать?» — сокрушаются подписчики в соцсетях.

Люди сделали вывод, что знаменитости некогда заниматься восстановлением отношений с ребенком, поскольку она улетела на отдых не в первый раз и устраивает личную жизнь.

Ее избранник — российский музыкант Петр Дранга стал появляться на публике с Агатой в конце 2024 года. Известно, что мужчина даже знаком с Мией — дочкой актрисы.

После наступления Нового года влюбленная пара поехала проводить отдых на Мальдивах. Больше Петр и Агата не скрывают свои отношения: обнимаются на камеру, целуются и всеми способами привлекают внимание общественности. Сама артистка не сообщает подробностей. Петр также не делится информацией о романе, хотя регулярно появляется в блоге Муцениеце. На днях актриса выложила романтический видеоролик с музыкантом.

Ранее роман знаменитостей подозревали в пиаре, вероятно, поэтому семейную ситуацию возлюбленной Петр Дранга отказывается поднимать.

«Конечно же, нет, я не буду говорить про это. Я вообще таким не занимаюсь, не разговариваю ни с одним изданием», — говорит он.

Молчание Агаты, развивающей отношения с любимым человеком, расценивают как мировую с сыном и теми, кто может настраивать его против мамы. Продюсер Сергей Дворцов полагает, что артистка могла договориться с Павлом Прилучным и не афишировать происходящее.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Прилучного обвиняют в дурном влиянии на сына.

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