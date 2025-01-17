Россия и Иран работают над сопряжением национальных платежных систем

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 39 0

Доля транзакций в российских рублях и иранских риалах в прошлом году превысила 95%.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Россия и Иран почти полностью перешли на расчеты в национальных валютах и работают над сопряжением платежных систем. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с иранским лидером Масудом Пезешкианом.

«Наши страны практически полностью перешли на национальные валюты во взаиморасчетах, стремятся выстраивать устойчивые каналы кредитно-банковского взаимодействия, работают над сопряжением национальных платежных систем», — сказал российский президент.

Путин уточнил, что доля транзакций в российских рублях и иранских риалах в прошлом году превысила 95% от всех торговых операций двух стран.

Российский лидер также отметил, что наши страны являются друг для друга значимыми партнерами в области торговли, инвестиций, а также в сфере финансов.

Путин добавил, что темпы взаимодействия России и Ирана неуклонно растут. Например, в прошлом году товарооборот между двумя странами увеличился на 15,5% всего за десять месяцев.

При этом вступление в силу соглашения о свободной торговле между Ираном и Евразийским экономическим союзом позволит нарастить российско-иранские связи.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Москву для официальной встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Иранского президента встречали в аэропорту «Внуково-2» министр энергетики РФ Сергей Цивилев, заместитель главы МИДа Андрей Руденко и глава департамента государственного протокола ведомства Игорь Богдашев. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин и Пезешкиан подписали договор о сотрудничестве России и Ирана.

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Россия и Иран работают над сопряжением национальных платежных систем

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