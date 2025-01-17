«Выпьем за любовь»: Игорю Николаеву исполнилось 65 лет

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Путин поздравил Игоря Николаева с юбилеем

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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С днем рождения народного артиста России поздравил и президент страны Владимир Путин.

Музыканту, композитору, поэту Игорю Николаеву сегодня исполнилось 65 лет. Впервые маэстро вышел на сцену в 15 лет. Сначала пел в ресторанах в родном Сахалине, после переехал в Москву. Уже в 1987 году был признан лучшим композитором года.

С днем рождения народного артиста России поздравил сегодня Владимир Путин. В телеграмме глава государства отметил, что песни Игоря Николаева обогатили эстрадное искусство страны. Наполнили его теплыми, яркими красками.

Композитор и сегодня активно гастролирует, снимается в телепроектах, пишет музыку. В марте этого года в Петербурге состоится его юбилейный концерт, где зрители наверняка будут петь вместе с автором одну из его самых популярных песен — «Выпьем за любовь».

Ранее, писал 5-tv.ru, Игорь Николаев рассказал, как достичь успеха в музыке.

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