«Свой путь»: Игорь Николаев рассказал, как достичь успеха в музыке
Игорь Николаев: у каждого человека свой путь успеха
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ALEXANDR KAZAKOV; 5-tv.ru
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Певец рассказал, с чего начиналась его карьера.
Универсального секрета для успеха в музыке нет, поскольку у каждого человека это свой путь. Об этом рассказал в беседе с 5-tv.ru народный артист РФ Игорь Николаев, отвечая на соответствующий вопрос.
Он отметил, что у кого-то получается писать хиты для других артистов, и человек будет успешен в этом. Однако не всегда возможно состояться как певец.
«Я писал для других артистов песни, а потом спустя много времени я начал петь сам», — вспомним Николаев на конкурсе «Музыкастинг».
Причем, он бы не продолжал дальше, если бы это не находило отклика среди публики. К слову, сольный дебют музыканта состоялся в 1986 году. Когда по телевизору показали клип на композицию «Мельница», то уже на следующий день после эфира он стал замечать, что прохожие на улице смотрят на него «как-то по-другому».
«То есть у каждого человека свой индивидуальный путь. И они (участники конкурса — Прим. Ред.) находятся в начале этого пути». Они все крайне молодые люди», — сказал Николаев.
Ранее 5-tv.ru писал, что блогер обвинила певца Игоря Николаева в вымогательстве денег.
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